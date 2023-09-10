موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر

يصرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023 بداية من يوم السبت 15 سبتمبر 2023، ويستطيع المواطنون الحصول على المعاش من خلال منافذ فوري، وماكينات الصراف الآلي ATM، والبريد المصري، وكذلك المحافظ الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن الأسماء المقبولة في تكافل وكرامة 2023

في البداية الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

يجب إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا

النقر على استعلام.

تظهر أمامك النتيجة ويتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

فئات مستحقة لمعاش تكافل وكرامة:

الأبناء أكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون بالتعليم

ذوو الاحتياجات الخاصة

الأرامل والمطلقات أيضًا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة:

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.



