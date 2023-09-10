موعد ورابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023

موعد ورابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة..يبحث قطاع كبير المواطنين عن الموعد الرسمي لصرف المعاش، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر، من يوم السبت 15 سبتمبر.

أماكن صرف معاش تكافل وكؤامة

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك، و ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة بكافة المحافظات.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة

إدخال الاسم الرباعي للمستحق

يتم تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق، والنقر على استعلام

أخيرًا تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها

فئات مستحقة لمعاش تكافل وكرامة

الأبناء أكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون بالتعليم

ذوو الاحتياجات الخاصة

الأرامل والمطلقات أيضًا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا