الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد ورابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023

صرف المعاش
صرف المعاش

موعد ورابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة..يبحث قطاع كبير المواطنين عن الموعد الرسمي لصرف المعاش، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر، من يوم السبت 15 سبتمبر.

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فى انتظار «فيزا» تكافل وكرامة

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التضامن تبدأ صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

أماكن صرف معاش تكافل وكؤامة 

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة  لشهر سبتمبر عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك، و ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة بكافة المحافظات.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي من هنا 

يجب اختيار برنامج تكافل وكرامة

إدخال الاسم الرباعي للمستحق

يتم تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق، والنقر على استعلام

أخيرًا تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها

فئات مستحقة لمعاش تكافل وكرامة

الأبناء أكبر من 18 عامًا مهجورو العائل المقيدون بالتعليم

ذوو الاحتياجات الخاصة

الأرامل والمطلقات أيضًا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن

المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا

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خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة.. موعد صرف الدعم النقدي للمستحقين عن شهر أغسطس
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