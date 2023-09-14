أخطرها تايجر شارك.. أشهر أنواع سمك القرش الموجودة في العالم

في واقعة خطيرة ومرعبة التهمت سمكة قرش ذراع سيدة مصرية بأحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء، مما تسبب في حالة من الذعر والرعب لدى الكثيرين حيث أنها الثانية من نوعها خلال فصل الصيف بعد واقعة السائح الروسي.

وتعتبر أسماك القرش من أكثر الأنواع المخيفة للبشر على الرغم من أن العديد منها لا يمثل خطورة على البشر ولكنها تحظى بسمعة سيئة لأن بعضًا منها معروف بالخطورة والسلوك العدواني.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي أكثر أنواع أسماك القرش خطورة على البشر:

القرش النمر "تايجر شارك":

تعتبر سمكة قرش النمر والتي يطلق عليها أيضًا "تايجر شارك" رابع أكبر سمكة قرش في العالم حيث أنها من أكثر الأسماك عدوانية وخطورة على البشر، فهذا القرش وحده هو المسؤول عن 155 من الهجمات على البشر، وتسببت في 29 حالة فاة.

وينتشر هذا النوع من القرش في المياه الاستوائية، حيث أنه يسكن في المياه التي أعمق من 20 قدم، فيصل طول هذا القرش العملاق إلى 16 قدمًا، ويزن أكثر من طن، ويُسمى القرش النمر بهذا الاسم نظرًا لمزاجه، والمشارب التي تشبه خطوط النمر على جسده.

القرش النمر

قرش ماكو

يعتبر قرش ماكو من أكثر أنواع أسماك القرش من حيث العدوانية فيقوم بتهديد قوارب الصيد، وهو مسؤول عن 45 هجمة على البشر وثلاث حالات وفاة.

سمك القرش ماكو قصير الزعانف هو من ذوات الدم الحار، ويمكن أن يصل طوله إلى 10 أقدام في المتوسط، ومع ذلك، يمكن أن تصل أسماك قرش ماكو لتنمو حتى 15 قدماً، وتزن نحو طن. ونظرًا لحجمه هذا؛ نجد أن قرش ماكو هو من الأسماك السريعة بشكل لا يُصدق، فقد سجل سرعة 46 ميلًا في الساعة، وقرش ماكو قصير الزعانف.

القرش الأبيض الكبير

القرش الأبيض الكبير من أسماك القرش الأكثر فتكًا وخطورة، فكان السبب في مقتل 74 شخصًا، وهاجم أكثر من 400 شخص، ويمتلك القرش الأبيض الكبير صفوف من الأسنان طولها ثلاث بوصات، ويصل طوله إلى 22 قدم ويزن أكثر من 3.5 طن، ويمكن العثور على القرش الأبيض الكبير في المياه العميقة أو في المياه الضحلة، وغالبًا ما يُوجد على الشواطئ في جميع أنحاء العالم.

سمك القرش الحريري

من المعروف عن سمك قرش الحريري بأنه سمكة قرش عدوانية جدًا، فسمك القرش الحريري هو المسؤول عن أعلى نسبة من هجمات القرش في ولاية فلوريدا، وهاجم أكثر من 41 شخصًا ومنها حالة وفاة، يمتلك ذيل وزعانف صغيرة وأقل من 5 أقدام طولاً، لكنها في بعض الأنواع يمكن أن تصل إلى 9 أقدام.

قرش الرمل الببري

لدى أسماك قرش الببري أسنان خشنة فهو معروف بأنيابه الشرسة التي تتكون من ثلاثة صفوف طويلة وحادة للغاية وبارزة من الفم، ويُوجد هذا القرش في المياه الدافئة في مختلف أنحاء العالم، ويصل طول قرش الرمل الببري إلى 22 قدماً، ويزن نحو 125 كيلوغرام، ولدى قرش الببري 64 هجمة على البشر أسفرت عن مقتل اثنين من هذه الهجمات.