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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البيئة ترفع حالة الاستعداد بمحميات جنوب سيناء أثر تعرض مواطنة لهجوم من سمكة قرش

قرش
قرش

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم إتخاذ قرار بغلق أحد شؤاطي مدينة دهب بجنوب سيناء اثر تعرض مواطنة مصرية للاصابة من هجوم لسمكة قرش وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

 قرار بغلق أحد شؤاطي مدينة دهب بجنوب سيناء بسبب سمكة قرش

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حقيقة ظهور سمكة قرش في دهب.. البيئة تكشف مفاجأة وصاحب الفيديو يعلق

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عاجل.. ظهور سمكة قرش بأحد شواطئ دهب

ووجهت وزيرة البيئة، على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنه عاجلة لتقييم الموقف والوقوف علي اسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطيء.

وبمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أول بأول.

كان قد ورد بلاغ الي غرفة العمليات   بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحدى المصطفات ، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية و التنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية مع اتخاذ كافة الاحترازية الواجبة.

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