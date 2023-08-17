حقيقة ظهور سمكة قرش في دهب.. البيئة تكشف مفاجأة وصاحب الفيديو يعلق

حالة من الذعر والقلق انتشرت بمدينة دهب، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لظهور سمكة قرش على أحد الشواطئ هناك، والأمر الذي جعل السلطات تغلق الشاطئ لحين الانتهاء من عمليات التقييم للموقف والتعرف على نوع القرش المرصود في المنطقة.

محافظة جنوب سيناء تغلق الممشى السياحي بمدينة دهب

رصد رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لظهور قرش من شاطئ مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وتحديداً في منطقة الممشى السياحي مساء أمس الثلاثاء.

وأثار مقطع الفيديو لظهور القرش حالة من الفزع بين المصطافين ورواد الشاطئ، خصوصًا بعد حالات هجوم أسماك القروش على البعض السائحين في شواطئ مختلفة من العالم، وقررت السلطات إغلاق المنطقة ومنع ممارسة كافة الأنشطة كإجراء وقائي، مشيرًا حتى لو ظهر سمك قرش في مدينة دهب لا يوجد خطر والشواطئ تعمل في شكلها الطبيعي ولا يوجد غلق.

بعد انتشار الفيديو، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاز المقطع على مشاهدات واسعة، وبينما نال إشادة وإعجاب البعض، هاجمه أخرون لأنه قد يتسبب في عرقلة حركة تنشيط السياحة بالمدينة.

رئيس جهاز حماية البيئة يعلق

علق الدكتور محمد سالم رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة، على مقطع الفيديو المتداول قائلًا تم بالفعل رصد القرش بالقرب من شاطئ دهب السياحي، كما تم غلق الشاطئ لحين الانتهاء من عمليات التقييم للموقف والتعرف على نوع القرش المرصود في المنطقة.

صاحب فيديو القرش يعلق: القرش مش من النوع الخطير

كشف محمد همام، صاحب الفيديو المنتشر، ويعمل غطاس بمدينة دهب حقيقة الفيديو المتداول، قائلًا القرش صغير ومش من النوع الخطير، ولكن أكيد له أم هتكون جوه شوية وفترة معينة وهما الاثنين هيمشوا.

وأوضح همام أن الهدف من نشر الفيديو هو ترويج للسياحة بمدينة دهب، والفيديو نال إعجاب السائحين الأجانب وبعض المصريين والعرب بمختلف جنسياتهم من مُحبي رياضة الغوص.

وقال محمد: "البعض شير الفيديو وحصل بلبلة دون أي علم أو دراسة عن الكائن البحري، من زمان وإحنا بنشوف القرش في مناطق مختلفة ده بحر والقرش موجود في كل مكان وطبيعي لأنه بيته وأنا اللي دخيل عليه مش هو اللي دخيل عليا".

ولفت الغطاس إلى أنه من الصعب تحديد إذا كان القرش من النوع المفترس أم لا من صورة أو مقطع فيديو، وأن أسماك القرش ليست مضرة غير بأسباب معينة.