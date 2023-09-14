الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة لأول مرة

رخصة قيادة
رخصة قيادة

 استخراج رخصة قيادة.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن خطوات استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي 2023 قبل التوجه إلى وحدة المرور لاستخراج الرخصة، لذلك يجب على المتقدم أن يكون على علم بالأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة. 

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التفاصيل الكاملة لاستخراج رخصة قيادة مهنية

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سيدة تحطم سيارة أثناء محاولة الحصول على رخصة قيادة (فيديو)

وتستعرض "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي  الخطوات والشروط لاستخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي 2023

شروط استخراج رخصة قيادة ملاكي لأول مرة

 ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.

تحليل تعاطي مواد مخدرة للشخص طالب الرخصة صادر من الجهات المختصة.

ألا يكون قد صدر ضده حكما جنائيا أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

خطوات استخراج رخصة قيادة ملاكي

الذهاب إلى وحدة المرور الخاص بمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.

تقديم نموذج 256 إلى المرور للحصول علي الرخصة.

تقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، مع تقديم صورة منها.

تقديم شهادة التخرج، مع تقديم صورة منها.

فصيلة الدم، ويتم إجرائها في وحدة المرور.

استخراج طالب الرخصة.

تقديم شهادة طبية للباطنة والنظر، ويتم اجرائها في وحدة المرور.

عدد 4 صور شخصية 4 * 6 حديثة.

تحليل المخدرات من الجهات المعتمدة.

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