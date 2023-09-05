التفاصيل الكاملة لاستخراج رخصة قيادة مهنية

يبحث الكثير من المواطنين عن رسوم تجديد رخصة قيادة مهنية 2023، بغية معرفة التفاصيل الكاملة لاستخراج الرخصة، لعدم التعرض لمخالفات مرورية، لذلك يجب تقديم الأوراق المطلوبة، لاستخراج الرخصة قبل التوجه إلي وحدة المرور.

تكلفة استخراج رخصة قيادة مهنية

وهناك بعض الشروط والأوراق المطلوبة، لاستخراج الرخصة المهنية، مع الأخذ في الاغتبار أمن هناك تكلفة لاستخراج رخصة مهنية 2023 والتي تشمل 600 جنيه، التي تشمل دفع 540 جنيه عند استخراج الرخصة لأول مرة، فضلاً عن دفع مبلغ 6.5 جنيه قيمة نموذج 256 مرور، كما يتم دفع 10 جنيهات قيمة نموذج اختبار شفوي، ثم مبلغ 40 جنيه قيمة رسوم الاختبار.

شروط استخراج رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة

اجتياز الكشف الطبي

الحصول على تقرير طبي بسلامة المتقدم لطلب الرخصة

أن يكون سن المتقدم واحد وعشرين عاما وأكثر.

استخراج الرخصة لمن تكون مهنتهم هي القيادة.

اجتياز الاختبار النظري والاختبار العملي للسيارة

كيفية استخراج رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة

في البداية يجب التوجه إلى وحدة أو قسم المرور الخاص بمحل الإقامة

توفر مستند يثبت الموقف من التجنيد.

وجود أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، أن تكون البطاقة سارية

توفر إحضار عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6

وجود صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه.

توفر شهادة دراسية تثبت المؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم

تقديم مستند يثبت الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وجود موافقة من جهة العمل التابع لها المتقدم

وجود مستند يثبت عضوية المتقدم بأحد النقابات العمالية أو ما يتبعها.