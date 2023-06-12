الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

سيدة تحطم سيارة أثناء محاولة الحصول على رخصة قيادة (فيديو)

اصطدم سيارة في عامود
اصطدم سيارة في عامود إنارة

في واقعة غريبة من نوعها، فشلت مسنة أرجنتينية عمرها 63 عاما في الحصول على رخصة قيادة عقب فشلها في الامتحان ولكن بطريقة مختلفة عن الغير.

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وأرادت المسنة الحصول على رخصة ولكن أثناء قيادتها اصطدمت بعامود إنارة كاد أن ينهي حياتها .

 

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، لحظة قيام المسنة بقيادة السيارة في الامتحان وخلال السير مع الدوران اصطدمت بعامود إنارة لتنقلب السيارة على الأرض وتم نقل السيدة إلى المستشفى.

 

وكانت المرأة تقود السيارة في مكان خال تماما، إذ لم يكن ثمة غيرها في المسار، لكن يبدو أنها فقدت السيطرة على السيارة فصعدت على العشب في البداية، ثم انطلقت مسرعة نحو عمود الإنارة الذي كان على بعد أمتار.

 

وأدى الاصطدام القوي إلى إزالة عمود الإنارة من مكانه، فيما انقلبت السيارة على أحد جانبيها.

وتم نقل المرأة إلى المستشفى إثر إصابتها بجروح خفيفة، في مدينة لانوس شرقي الأرجنتين.

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