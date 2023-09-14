"راعي مصر" عضو التحالف الوطني تطلق 90 قافلة طبية لدعم الفئات الأولى بالرعاية

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال الأسبوع الجاري 90 قافلة طبية تشمل تخصصات مختلفة للكشف على المواطنين بالمجان ودعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثراستحقاقًا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

وذكرت المؤسسة أن كل قافلة طبية تقدم خدماتها لحوالي ٢٥٠ مستفيدًا في القرى والنجوع والعزب مشيرة إلى أن قوافلها التي انتشرت في المحافظات خلال هذا الأسبوع استفاد من خدماتها أكثر من ٢٠ألف مواطن.

كما شاركت مؤسسة راعي مصر في قوافل «ستر وعافية» التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة بني سويف.