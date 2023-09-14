قناة السويس تحتفل بالذكرى الـ67 ليوم المرشد المصري

في ذكرى انسحاب المرشدين الأجانب

تحتفل هيئة قناة السويس اليوم الخميس بيوم المرشد المصري والذي يتوافق بذكرى مرور 67 عامًا على نجاح المرشدين المصريين في إدارة حركة الملاحة الدولية بقناة السويس عقب انسحاب المرشدين الأجانب في ليلتي 14 و15 سبتمبر 1956.

ومن المنتظر أن يقيم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مأدبة عشاء لمرشدي قناة السويس وتكريم المميزين منهم في حفل تكريم يقام بمدينة الإسماعيلية على ضفاف قناة السويس.

ويعد مرشدو هيئة قناة السويس مجموعة من الخبراء في قيادة السفن يتولون إرشاد أي سفينة عابرة للقناة لضمان إبحارها في المسار الصحيح داخل الممر الملاحي الذي يمتد لـ193 كيلومترًا، ووفق الإحصاءات الرسمية يبلغ عددهم 300 مرشد.



وعقب تأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956 توالت المؤامرات الأجنبية على مصر لإفشال قرار التأميم ووقف حركة الملاحة الدولية بقناة السويس في محاولة لإثبات عجز وفشل الإدارة المصرية على تولي دفة قيادة الملاحة الدولية ونسجت المؤامرة أبعادها في يومي 14 و15 سبتمبر من نفس العام بانسحاب 75% من المرشدين الأجانب العاملين بالقناة و40% من الموظفين من العمل في خطة لتعطيل حركة الملاحة الدولية. حيث انسحب نحو 155 مرشدًا أجنبيًا و326 موظفًا وفنيًا من عملهم بقناة السويس.



وتمكنت الإدارة المصرية من تسيير حركة الملاحة بنحو 25% من العمالة فقط بواقع 52 مرشدًا مصريًا ويونانيًا ونحو 479 موظفًا مصريًا بوضع خطة بتكليف المرشدين المصريين ومن تضامن معهم من المرشدين الأجانب بالعمل على مدار ثلاثة أيام متواصلة وتمكن المرشدون من إرشاد 50 سفينة والتي تعد أكبر من المعدل اليومي العادي الذي كانت تمرره الشركة المؤممة.