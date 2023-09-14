جولات مكثفة لمتابعة 30 مركز شباب بالقليوبية

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مديري الإدارات الفرعية بتشكيل لجان من المتابعين بالإدارات الفرعية وإعداد جدول زمني للمتابعة بالشكل الذي يضمن متابعة جميع الهيئات أكثر من مرة لمعالجة الملاحظات والتأكيد على التعليمات والتوجيهات الواردة من وزارة الشباب والرياضة.

وأشار الصبروط أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية بشكل دائم ومستمر للتأكيد على انضباط العمل والعاملين وفتح المراكز لتقديم الخدمات وتنفيذ البرامج والأنشطة بالشكل المناسب والتأكيد على عوامل الأمن والسلامة لاسيما خلال فصل الصيف للحفاظ على سلامة الأعضاء والمترددين.

تنوعت المتابعة على مدار اليوم خلال فترة العمل المسائية وشملت المتابعة 30 مركز شباب على مستوى جميع الإدارات الفرعية حيث تم متابعة مركز بإدارة قليوب، ومركزين بإدارة الخانكة، و٥ مراكز بطوخ، ومركزين بشبرا الخيمة، ٥ مراكز بشبين القناطر، و٥ مراكز ببنها، و٨ مراكز بكفر شكر ومركزين بإدارة القناطر الخيرية.

وتبين من خلال المتابعة انضباط عدد كبير من المراكز وتم توجيه بعض الملاحظات من النواحي الإدارية والمالية والتأمينية، والتأكيد على تلافى الملاحظات حيث سيتم متابعة المراكز بشكل دورى للتأكيد على الالتزام بتنفيذ التعليمات وتأتى هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.