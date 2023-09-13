أرقام منتخب مصر قبل نهائي أمم أفريقيا لكرة الطائرة أمام الجزائر الليلة

يتقابل منتخب مصر لكرة الطائرة رجال بقيادة الإيطالي فلافيو، أمام نظيره منتخب الجزائر مساء اليوم، في اللقاء الذى يجمع المنتخبين بنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

أرقام منتخب مصر لكرة الطائرة رجال قبل نهائي أمم أفريقيا أمام الجزائر الليلة

ولعب منتخب مصر لكرة الطائرة رجال منذ انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا بمصر 5 مواجهات فكانت البداية بمرحلة دور المجموعات عندما تقابل منتبخنا الوطنى أمام نظيره بوروندي ونجح فى الفوز بنتيجة 3 ـ صفر.

ولعب أمام منتخب الجزائر فى المباراة الثانية وخسر بنتيجة 3 ـ صفر، فيما إلتقي بدور الـ 16 مع منتخب كينيا وحقق فوزا مهما بنتيجة 3 ـ صفر ليصعد لدور الثمانية بالبطولة.

وخاض منتخب مصر فى دور الثمانية مواجهة امام المغرب وحقق انتصارا مميزا بنتيجة 3 ـ صفر.

وهزم منتخب الفراعنة نظيره الكاميرونى، بنتيجة 3 ـ 1 فى المباراة التى جمعت المنتخبين بنصف نهائي الأميرة السمراء ليضرب موعدا مع منتخب الجزائر فى ليلة البحث عن اللقب.

و تقام مباراة مصر والجزائر على صالة 2 باستاد القاهرة، في تمام الساعة السابعة مساء فى نهائي بطولة الأمم الأفريقية لكرة الطائرة رجال.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد و حسام يوسف.