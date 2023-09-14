ميدو يكشف مميزات اتحاد العاصمة قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

أكد أحمد حسام (ميدو)، أن مواجهة السوبر الأفريقي مهمة للغاية بالنسبة للأهلي لأنها بداية موسم جديد ملئ بالتحديات بعدما حقق الأهلي ألقاب الموسم الماضي.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن اتحاد العاصمة الجزائري يقوده مدرب صاحب خبرات وهو عبد الحق بن شيخة والذي قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار إلى أن بن شيخة مدرب خاض العديد من التجارب التدريبية داخل وخارج الجزائر موضحاً أن اتحاد العاصمة الجزائري استغنى عن بعض اللاعبين ولكنه يملك الحماس والقوة داخل الملعب وسيكون منافساً قوياً.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.