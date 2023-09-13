تنفيذ أنشطة تدريبية للدفعة الأولى من مبادرة أشبال مصر الرقمية

بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، تُنفذ مجموعة من الأنشطة والتدريبات لتطوير المهارات الرقمية والشخصية واللغوية للطلاب الملتحقين بالدفعة الأولى من "مبادرة أشبال مصر الرقمية"، إذ يتم تنظيم عددٍ من الأنشطة الداعمة للمستويات والمسارات التدريبية الخاصة بالمبادرة من خلال دورات تفاعلية عبر منصة "تعليمي" التابعة للمؤسسة.

واستمرت فعاليات التدريب للدفعة الأولى من المبادرة خلال الفترة من أكتوبر 2022 إلى يوليو 2023. وتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الصيفية تحت شعار DECI Summer Day لطلاب الصف الثاني الثانوي في مختلف المحافظات لتنمية مهاراتهم الشخصية والرقمية، بالتعاون بين وزارة الاتصالات ومؤسسة فودافون وشركة "ويل سبرينج" لمدة 11 يوم.

ومبادرة أشبال مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات بهدف إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة. وتستهدف المبادرة الطلاب المتفوقين، من الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي بجميع المدارس المصرية في كافة المحافظات. ويستمر التدريب لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي للمتقدمين.

وتهدف المبادرة إلى تنمية مهارات طلاب المدارس وفقًا لأحدث التطورات العالمية في مختلف المجالات التكنولوجية، مثل الفنون الرقمية وتطوير البرمجيات وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلوم البيانات والأنظمة المدمجة، بالإضافة إلى بناء المهارات الرقمية والشخصية للطلاب. كما يتم تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء المهارات القيادية للطلاب وتمكينهم من التفاعل مع علوم المستقبل.

والتقديم في الدفعة الثانية من مبادرة أشبال مصر الرقمية مستمر حتى يوم 20 سبتمبر من خلال الموقع الرسمي للمبادرة https://deci.gov.eg/