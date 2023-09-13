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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العاصفة دانيال تضرب "الأردن" بقوة وسط تحذيرات في المملكة

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

تأثر "الأردن"، بأول شتوة للموسم المطري الجديد 2023/2024، جراء تأثرها ببقايا النظام الجوي المُعروف باسم "دانيال"، حسبما أفادت وكالة "زاد الأردن" الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت الوكالة، إلى أن الأمطار تفاوتت شدتها في مختلف مناطق المملكة.

وسجلت محطة الرصد الجوي في منشية بني حسن/المفرق مجموعاً مطرياً بلغ 9 ملم.

وبحسب بيانات إدارة الأرصاد الجوية الأردنية فإن أعلى كمية أمطار سجلت على مستوى المملكة خلال شهر سبتمبر كانت في محطة الباقورة في تاريخ 25-9-2011 و بلغت 18.4 ملم، فيما سجلت أعلى كمية أمطار بمطار عمان المدني في 28-9-1943 وبلغت 15.4 ملم.

العاصفة دانيال سببت كارثة درنة المفجعة.. انتشال أكثر من ألفي جثة شرقي ليبيا

عثر رجال الإنقاذ على أكثر من 2000 جثة حتى يوم الأربعاء بين أنقاض مباني مدينة درنة الليبية حيث دمرت مياه الفيضانات سدين وجرفت أحياء سكنية، وسط مخاوف المسؤولين من تجاوز أعداد القتلى أرقاما كارثية.

وتسببت العاصفة "دانيال" في فيضانات مميتة في العديد من بلدات شرق ليبيا، لكن درنة كانت الأكثر تضررًا، حيث ذكر سكان المدينة أنهم سمعوا أصوات انفجارات مدوية عندما ضربت العاصفة الساحل، مساء الأحد، ليدركوا أن السدين خارج المدينة قد انهارا.

واجتاحت مياه الفيضانات وادي درنة، الذي يمر من الجبال عبر أحياء المدينة إلى البحر.

وأعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا، عثمان عبد الجليل، انتشال أكثر من 2000 جثة حتى صباح الأربعاء، دفن أكثر من نصفها في مقابر جماعية في درنة.

الجريدة الورقية