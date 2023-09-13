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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يعلن صرف جزء من مستحقات فريق الكرة قبل مواجهة آرتا سولار

فريق الزمالك
فريق الزمالك

 أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي، وعضوية أيمن شعراوي، مدير النشاط الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن، المدير المالي، عن صرف جزء كبير من مستحقات جميع اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل سفر الفريق إلى تنزانيا مساء اليوم استعدادًا لخوض لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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زيزو وفتوح يغيبان عن قائمة الزمالك لمواجهة أرتا سولار بالكونفدرالية

 ونجحت اللجنة الثلاثية في توفير مستحقات الفريق وصرفها لجميع اللاعبين قبل السفر لتحفيزهم من أجل  تحقيق الفوز والعودة من تنزانيا بأول انتصار في البطولة الأفريقية.

 وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أعلن قائمة الفريق التي ستسافر إلى تنزانيا، مساء اليوم، استعدادًا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 ويستعد الفريق الأبيض للقاء أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

 قائمة الزمالك لمباراة الكونفدرالية: 

 وتضم القائمة كلًا من:

 حراسة المرمى: محمد صبحي - عبدالرحمن نفاد - معاذ علاء.

 خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبدالشافي - حاتم سكر.

 خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد عبدالرحيم " إيشو" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

 خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

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