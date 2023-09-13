مستشفيات جامعة بني سويف تنظم قافلة طبية متكاملة بقرية طنسا بمركز ببا

نظمت مستشفيات جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، قافلة طبية متكاملة الي قرية طنسا بمركز ببا شملت القافلة جميع التخصصات الطبية، حيث حضر عدد من اساتذة كلية الطب وبعض الأطباء في جميع التخصصات المختلفة مثل أطباء قسم الجراحة العامة وأطباء قسم العظام والرمد والأطفال والنساء والتوليد والصحة العامة والعلاج الطبيعي، ومديرة التمريض هناء شعبان وكذلك ادارة التموين الطبي بالمستشفي.

وقامت الإدارة بتوفير كميات كبيرة من الأدوية التي صرفت بالمجان للمرضى المترددين علي القافلة وقد تم توقيع الكشف الطبي علي عدد كبير من اهالي القريه الذين توافدوا لتوقيع الكشف الطبي عليهم بجميع اقسام القافلة وتحويل الحالات التي تحتاج الى اجراء فحوصات طبية وتحاليل وعمليات إلى مستشفيات جامعة بني سويف لاستكمال علاجهم .



وتقدم الدكتور خالد الحديدي، والدكتور هشام بشرى بالشكر الأطباء وهيئة التمريض والاداريين لما قدموه من خدمة أهالي القرية والتنظيم المتميز للقافلة

ياتى ذلك تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وتحت اشراف الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتور هشام بشري محمود المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف.

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