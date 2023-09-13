القنوات الناقلة لسوبر افريقيا بين الأهلي واتحاد العاصمة

تترقب جماهير الكره المصرية والعربية مواجهة الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا في نسخته الاخيرة امام اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب الكونفدرالية الافريقية على لقب كأس السوبر الافريقي يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر اقامه اللقاء الملتقى في تمام التاسعه مساء بتوقيت القاهره مذاعنه عبر شبكه قنوات بي ان سبورتس التي تنقل المواجهات الافريقية على صعيدي الانديه والمنتخبات حتى الان بشكل حصري في الوقت الذي اعلن فيه كافه رسميا عدم نقل مجموعات القنوات القطرية للفعاليات القاريه العام المقبل.

في الوقت ذاته لم تعلن مجموعات قنوات الرياضيه السعوديه بترددها الفضائي عن موقفها النهائي من نقل اللقاء على الرغم من اقامته داخل الاراضي السعودية.

محاضرة كولر..

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يعقد محاضرة للاعبين بفندق الإقامة بالمملكة العربية السعودية؛ استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويقوم الجهاز الفني بشرح العديد من الأمور الفنية قبل خوض المران الأول في الثامنة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية.

ووضع الجهاز الفني برنامجا بدنيا وفنيا خاصا بالمباراة التي تمثل أهمية كبيرة في بداية المنافسة على البطولات بالموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مساء أمس الثلاثاء إلى مطار الطائف، وكان في استقبالها عدد من مشجعي النادي بالسعودية.

وانضم صباح اليوم علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى بعثة الفريق في المملكة العربية السعودية، استعدادا للقاء اتحاد العاصمة الجزائري.

ولحق معلول بالبعثة بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في مباراته الودية الأخيرة أمام المنتخب الوطني.