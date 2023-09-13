فيجا يصل جدة استعدادًا لمباراة الأهلي والتعاون

وصل النجم الإسباني، جابري فيجا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ولاعب المنتخب الإسباني لكرة القدم تحت 21 عامًا إلى جدة اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الراقي المقبلة أمام نادي التعاون في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

فيجا يصل جدة استعدادًا لـ التعاون

يعود اللاعب إلى جدة بعد انتهاء مشاركاته مع منتخب بلاده تحت 21 عامًا، والذي كان ينافس بالمجموعة الثانية في تصفيات أمم أوروبا للشباب، ويستعد لمواجهة التعاون المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 165 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب عبدالله الفيصل.

شارك جابري فيجا مع النادي الأهلي في المواجهة الماضية أمام فريق الفتح والتي انتهت بخسارة الراقي 5-1 في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بعدما تعاقد النادي مع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم تنتهي في يونيو من عام 2026.

يحتل النادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، بينما يحتل نادي التعاون المركز الثاني في الترتيب بـ 13 نقطة، بالتساوي مع نادي الهلال المتصدر.