إحالة المتهمين بالتعدي جسديًا على السيدات داخل توك توك بالمطرية

أحلت نيابة المطرية، اليوم الأربعاء، المتهمين بالتحرش بالسيدات داخل توك توك بمنطقة المطرية لمحكمة الجنايات.

وجاء قرار الإحالة، الذي كشف أن المتهمين أقروا بإرتكابهم وقائع التحرش بالسيدات والفتيات لفظيا وجسديا داخل توك توك ملك أحدهم، كما أقروا بارتكابهم وقائع التحرش للضحك مع الفتيات والسيدات ولم تكن فى نيتهم ارتكاب اى وقائع مخله الشرف.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى.

تفاصيل الواقعة كاملة

كانت قد بداية الواقعة كانت بورود عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية من السيدات والفتيات تفيد بتعرضهن لوقائع تحرش لفظيا وجسديا من قبل شخصين يستقلون توك توك بدائرة القسم وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم وهم مستقلين التوك توك المستخدم فى وقائع التحرش واقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

وأمرت النيابة بالمعادي بإحالة المتهم "كريم.أ.م" إلى المحكمة الجنائية بتهمة التحرش الجنسي بموظفة أجنبية أثناء تواجدها في شقتها بالمعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم "كريم أ م" مندوب شركة صيانة كهربائية تحرش جنسيا بالمجني عليها، بأن أتى قبلها أمور جنسية وإباحية بطريق القول والفعل على وجه يخدش حيائها، بأنه لما اختلى بها بمسكنها جاء في مرمى بصرها حاسرا عن نفسه ملابسه كاشفا عن عورته للفت نظرها نحوه لإغوائها فلما أبت فعلته استغاثت وطالبته بالانصراف فلاذ بالهرب، مبتغيا الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منها كيفما أبانت التحقيقات.

أضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب في غير علانية أمرا مخلا بالحياء بأن أتى جرمه موضوع الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات، كما أضافت التحقيقات أن المتهم دخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.