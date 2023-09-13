عاجل
المبعوث الأممي للسودان يترك منصبه بعد ضغوط من الحكومة
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مسؤول ليبي: استمرار البحث عن الجثث والمفقودين الأحياء.. "فيديو"

اخراج ناجين من فيضانات
اخراج ناجين من فيضانات درنة

قال الدكتور كمال أبو بكر، رئيس هيئة البحث عن المفقودين، إن فرق البحث وصلت أمس بالمناطق الشرقية للبلاد ولمدينة درنه، ليتم تقسيمها إلى مجموعتين لوجود بلاغات من مدينة «سوسة»، وشدد على أن عمليات البحث عن الجثث تحت الأنقاض وكذلك البحث عن المفقودين الأحياء مستمرة.

فيضانات درنة 

وأضاف «أبو بكر» خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الجزء الفني في عمليات البحث ويختص أيضا بالتعرف على هوية أشخاص تحللت جثثهم ما يشوه المعالم ويجعل من الصعب التعرف على الضحية، بأن يؤخذ منها عينات حمض نووي يتم توثيقها بقاعدة بيانات ليتم تحليلها فيما بعد بمختبرات الهيئة.

 

وتابع رئيس هيئة البحث عن المفقودين بليبيا، أنه جاري تجميع البلاغات من أسر الضحايا ويتم تحليل الحمض النووي لها لمطابقتها مع الجثث مجهولة الهوية، مشيرا إلى محاولات الاستفادة من تجارب سابقة في أزمات اندلعت في ليبيا بمناطق النزاعات، بجانب تجارب الدول تطبقها على المقابر الجماعية.

مواد متعلقة

"الأرصاد": ساعات قليلة وتخرج عاصفة دانيال من مصر

مقابر جماعية لضحايا إعصار دانيال في ليبيا| فيديو

الجريدة الورقية