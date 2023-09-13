كاتب: مصر تحركت بسرعة وبمسؤولية لمساندة ليبيا والمغرب

قال الكاتب أشرف عبدالغني، إن مصر اعتادت على مساندة الأشقاء العرب في الأزمات، من منطلق أنها القوى الأعظم إنسانيا على مستوى الشرق الأوسط بالكامل.

اعصار دانيال في ليبيا

وأضاف أشرف عبد الغني ، خلال مداخلة على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر أرسلت المساعدات الإنسانية والإغاثية في التوقيت المناسب وبسرعة فائقة، هذه مسألة معتادة من الدولة المصرية، وحدث سابقا بتوجيهات الرئيس السيسي في أحداث لبنان والسودان وتركيا وسوريا، مضيفاً أنه لا توجد تحركات على مستوى الإقليم بالكامل تتحرك بسرعة كالدولة المصرية.

وأوضح أن تأثير قرار الرئيس السيسي بإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، هو ناتج عن تأثر الشعب المصري بما يحدث في ليبيا.

وأرسلت مصر مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة إلى ليبيا لمواجهة آثار العاصفة دانيال، التي أسفرت عن مئات القتلى والمفقودين وانهيار قرى ومدن بأكملها.



