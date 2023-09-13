الهلال الأحمر الدولي: وعورة السطح تتسبب في تأخير فرق البحث والإنقاذ بالمغرب

قالت مي الصايغ مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن جمعية الهلال الأحمر تواصل جهود الإغاثة والدعم لمتضرري الزلزال الذي ضرب المغرب، خلف آلاف الضحايا والمصابين خلاف الأضرار المادية.

الهلال الأحمر الدولي

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من بيروت مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نقدم الإسعافات الأولية ونظمنا حملة متطوعين للتبرع بالدم للمتضررين من الزلزال، لافتة إلى أن وعورة التضاريس بمنطقة الزلزال أخرت فرق البحث والإنقاذ من الوصول بسرعة إلى المناطق المتضررة.

وأكدت أن هناك جزء مخصص للدعم النفسي لمساندة المتضررين من الزلزال وتسهيل عودتهم إلى الحياة الطبيعية، وننسق كل الدعم الممكن بالتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.

وأوضحت أن هناك تدمير شبكات المياه والصرف الصحي ونقص كبير في سلاسل الإمداد جراء زلزال المغرب.

https://www.youtube.com/watch?v=Nnh-9KtxLP0&ab_channel=AlQAheraNews