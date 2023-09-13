في ٣ دقائق.. طريقة تحضير تيراميسو بالنيسكافية
تسراميسو بالنيسكافية من الحلوى السريعة التي يمكنك صنعها في المناسبات والأعيات، فتتميز بنكهتها المختلفة وقوامها الشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.
المقادير
- الطبقة الأولى :
- بسكويت : علبتين
- الزبدة : 100 غراماً
- الطبقة الثانية :
- لبن زبادي : علبتين
- سكر : نصف كوب
- حليب : كوب وربع
- الطبقة الثالثة :
- قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة ونصف (نسكافيه)
- الماء : كوب ونصف
- كريم كراميل : كوب ونصف
طريقة التحضير
- لتحضير الطبقة الأولى: اطحني البسكويت ثم امزجيه مع الزبدة.
- رصي الخليط في صينية ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
- لتحضير الطبقة الثانية: اخفقي الزبادي مع السكر والحليب في وعاء.
- وزعي المزيج على قاعدة البسكويت، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10 دقائق فقط حتى يتماسك المزيج.
- لتحضير الطبقة الثالثة: ضعي في قدر على النار الكريم كراميل مع الماء والنسكافيه.
- حركي المكونات معاً جيداً حتى تتجانس ويثخن المزيج.
- وزعي المزيج، ثم ضعي الصينية في الثلاجة لساعتين على الأقل.
- قطعي حلى الزبادي بالنسكافيه إلى مربعات ثم قدميه.