الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

في ٣ دقائق.. طريقة تحضير تيراميسو بالنيسكافية

تيراميسو
تيراميسو

تسراميسو بالنيسكافية من الحلوى السريعة التي يمكنك صنعها في المناسبات والأعيات، فتتميز بنكهتها المختلفة وقوامها الشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.


 

المقادير

- الطبقة الأولى :

  • بسكويت : علبتين
  • الزبدة : 100 غراماً

- الطبقة الثانية :

  • لبن زبادي : علبتين
  • سكر : نصف كوب
  • حليب : كوب وربع

- الطبقة الثالثة :

  • قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة ونصف (نسكافيه)
  • الماء : كوب ونصف
  • كريم كراميل : كوب ونصف

طريقة التحضير

  • لتحضير الطبقة الأولى: اطحني البسكويت ثم امزجيه مع الزبدة.
  • رصي الخليط في صينية ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.
  • لتحضير الطبقة الثانية: اخفقي الزبادي مع السكر والحليب في وعاء.
  • وزعي المزيج على قاعدة البسكويت، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10 دقائق فقط حتى يتماسك المزيج.
  • لتحضير الطبقة الثالثة: ضعي في قدر على النار الكريم كراميل مع الماء والنسكافيه.
  • حركي المكونات معاً جيداً حتى تتجانس ويثخن المزيج.
  • وزعي المزيج، ثم ضعي الصينية في الثلاجة لساعتين على الأقل.
  • قطعي حلى الزبادي بالنسكافيه إلى مربعات ثم قدميه.

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