في ٣ دقائق.. طريقة تحضير تيراميسو بالنيسكافية

تسراميسو بالنيسكافية من الحلوى السريعة التي يمكنك صنعها في المناسبات والأعيات، فتتميز بنكهتها المختلفة وقوامها الشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.





المقادير

- الطبقة الأولى :

بسكويت : علبتين

الزبدة : 100 غراماً

- الطبقة الثانية :

لبن زبادي : علبتين

سكر : نصف كوب

حليب : كوب وربع

- الطبقة الثالثة :

قهوة سريعة الذوبان : ملعقة صغيرة ونصف (نسكافيه)

الماء : كوب ونصف

كريم كراميل : كوب ونصف

طريقة التحضير