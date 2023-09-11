الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين إلكترونيًا

بطاقة التموين
بطاقة التموين

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التسهيل على المواطنين فيما يتعلق ببطاقة التموين وأبرزها خدمة "ضم أفراد أسرتي" والتي يمكن لصاحب البطاقة من خلالها نقل أفراد أسرته المقيدين على بطاقة أخرى إلى بطاقة التموين الخاصة به حال توافر شروط تضعها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإتمام نقل الأفراد بين البطاقات والخاصة بضرورة وجود الأسماء المراد ضمها لبطاقة أخرى على سيستم منظومة الدعم التموينية.

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خطوات ضم أفراد الأسرة لبطاقات التموين


حددت بوابة مصر الرقمية للتموين خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين، في الخطوات التالية:
تصفح رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2023 
http://digital.gov.eg/
تسجيل الدخول . 
اختيار خدمة التموين.
اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي.
الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.
بعدها أضف كل البيانات المطلوب منك إدخالها بحيث تتمكن من تسجيل أحد أبناء أسرتك.
بعدها يتبين لك هل سيتم ضم الطفل إلى الأسرة أم الطلب تم رفضه.

خدمات بطاقات التموين على منمصة مصر الرقمية 2023
تقدم منصة مصر الرقمية 2023 مجموعة من خدمات بطاقات التموين دون الحاجة للذهاب للمكاتب التموينية أو المديريات في المحافظات، وتأتي الخدمات المتاحة على المنصة كالأتي:
تفعيل بطاقة التموين.
الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.
ضمّ أفراد الأسرة.
إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.
الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.
إيقاف نفسي من بطاقة التموين.
إيقاف بطاقة تموينية.
نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

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