ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن القليوبية، القبض على عاطل وراء ارتكاب وقائع سرقة المساكن والمتاجر باسلوب تسلق المنافذ والمفاتيح المصطنعه بمدينة العبور، وبمواجهته اعترف باتكاب 9 وقائع سرقات وتم ضبطها وتحرر محضر بالواقعة.

أرتكب 9 وقائع ..القبض علي لص المساكن والمتاجر بالعبور

كانت البلاغات تعددت أمام اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية ، من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وبعض المنشات التجارية للسرقات ليلا عن طريق المفاتيح الممصطنعه وتسلق المنافذ.

وقد تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية بالبلاغات، وتم تشكيل فريق بحث توصل الى ان وراء ارتكاب وقائع السرقات للمساكن والمتاجر بأسلوبي "تسلق المنافذ والمفتاح المصطنع عاطل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه 9 وقائع سرقة بدائرة القسم وبيع المسروقات لعميله مالك محل مقيم بدائرة مركز أشمون بالمنوفية "سيئ النية" تم ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الأول وأرشد عن المسروقات وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ضبط المتهمين بسرقة هواتف محمولة ومبلغ مالي من لاعبي فريق نادي بيراميدز

في سياق مسبق،تمكنت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بسرقة هواتف محمولة ومبلغ مالي من لاعبي فريق نادي بيراميدز مواليد 2007، من غرفة الملابس الخاصة بهم أثناء تواجدهم بنادي العبور الرياضي بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المسؤولين بالنادي يفيد سرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي من غرفة تغيير الملابس الخاصة بلاعبي الفريق أثناء مباراة لهم بنادي العبور الرياضي.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتمكن من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وقاموا بسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وضبط المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.