ضبط المتهمين بسرقة 3 هواتف ومبلغ مالي من غرفة ملابس لاعبي بيراميدز

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، المتهمين بسرقة هواتف محمولة ومبلغ مالي من لاعبي فريق نادي بيراميدز مواليد 2007، من غرفة الملابس الخاصة بهم أثناء تواجدهم بنادي العبور الرياضي بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

استغلوا تواجدهم في الملعب.. ضبط المتهمين بسرقة 3 موبايلات ومبلغ مالي من غرفة ملابس لاعبي بيراميدز بالعبور

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المسؤولين بالنادي يفيد سرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي من غرفة تغيير الملابس الخاصة بلاعبي الفريق أثناء مباراة لهم بنادي العبور الرياضي.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتمكن من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وقاموا بسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وضبط المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عاطل ينهي حياة سائق توك توك وإصابة 2 آخرين بشبين القناطر

وفي واقعة أخرى، أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، حبس عاطل،4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق توك توك وإصابة اثنين آخرين بسلاح أبيض، خلال محاولته سرقة مركبة الأول، كما صرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين، والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة.

وقد شهدت مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية واقعة قتل بشعه حيث قام عاطل بقتل سائق توك توك وإصابة شخصين اخرين ، حيث قام بطعنهم بالسكين وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى شبين القناطر وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغًا بقيام عاطل بقتل وإصابة 3 أشخاص، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، فانتقل مقدم دكتور أمير الكومي، رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد مجدي، معاون اول المباحث.

وتوصلت التحريات أن المتهم عاطل قام بطعن سائق توك توك حتى الموت بسبب قيامه بمحاولة سرقة التوك توك من المجنى علية الأول سائق توك توك وعندما قاومه قام المتهم بطعنه حتى الموت واصاب شخصين آخرين وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى والقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.