حاولوا منعه فأنقض عليهم .. حبس عاطل أنهى حياة سائق توك توك وأصاب 2 آخرين بشبين القناطر

أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بمحافظة القليوبية ، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق توك توك وإصابة اثنين آخرين بسلاح أبيض، خلال محاولته سرقة مركبة الأول ، كما صرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى، وأمرت بالاستعلام عن حالة المصابين، والتحفظ على السلاح المستخدم بالواقعة.

حاولوا منعه فأنقض عليهم طعنًا بالسكين .. حبس عاطل قتل سائق توك توك وإصابة 2آخرين بشبين القناطر

وقد شهدت مدينة شبين القناطر في محافظة القليوبية ، واقعة قتل بشعه حيث قام عاطل بقتل سائق توك توك وإصابة شخصين اخرين ، حيث قام بطعنهم بالسكين وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى شبين القناطر وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البداية بتلقى العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بلاغًا بقيام عاطل بقتل وإصابة 3 أشخاص، وأخطر اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، فانتقل مقدم دكتور أمير الكومي، رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد مجدي، معاون اول المباحث.

وتوصلت التحريات أن المتهم عاطل قام بطعن سائق توك توك حتى الموت بسبب قيامه بمحاولة سرقة التوك توك من المجنى علية الأول سائق توك توك وعندما قاومه قام المتهم بطعنه حتى الموت واصاب شخصين آخرين وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى والقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بسبب لهو الأطفال..القصة الكاملة لمشاجرة بين عائلتين بالخانكة

كما تباشر جهات التحقيق في الخانكة، التحقيقات في مشاجرة بين عائلتين، حيث شهدت منطقة عرب العليقات التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، مشاجرة بينهما بسبب خلافات قديمة بسبب لهو الأطفال، وتم تجديد تلك الخلافات بين الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات بالواقعة قيام أحد الأطراف بإطلاق عيار نار من فرد خرطوش على الطرف الآخر مما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص بإصابات في العين والجسد جراء رش الخرطوش، وتم نقل المصابين جميعا للمستشفى وتقديم الإسعافات والخدمات الطبية اللازمة، وتقرر خروجهم بعد ذلك

وفى ذات السياق، نجحت الأجهزة الأمنية في القليوبية بقيادة اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، في السيطرة على المشاجرة وضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة وهو "فرد خرطوش" وضبط طرفي المشاجرة وهما 13 متهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بالتحفظ على المتهمين والسلاح المستخدم بالواقعة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤالهم.

وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات قديمة وتجددت بسبب لهو الأطفال، وأطلق أحد الطرفين عيارا ناريا "فرد خرطوش" مما تشبب في إصابة عدد من الطرف الآخر.

و انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، علي الفور ، وتم التحفظ على 13 متهما من الطرفين والسلاح المستخدم في الواقعة، ونقل المصابين لمستشفى لإتخاذ اللازم والتحفط عليهم لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.