تجارة اسيوط تطرح برنامج اللغة الإنجليزية "FCEP" للعام الجديد

استعرض الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، تقريراً مقدماً من الدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة حول برنامج اللغة الإنجليزية (FCEP) بكلية التجارة، وذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى تنفذها جامعة أسيوط للتعريف بكلياتها وبرامجها الدراسية، وفي إطار حرص إدارة الجامعة على إعداد خريجين مؤهلين للعمل فى مجالات تخصص الكلية التى تتطلب استخدام اللغة الإنجليزية، ومواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال الأعمال، وإنتاج بحوث ذات جودة عالية، فضلاً عن المساهمة الفعالة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واكد المنشاوى أن برنامج اللغة الانجليزية (FCEP)، تم إنشاءه بالكلية وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات عام 1996، والبرنامج يتيح للخريجين العمل فى العديد من المجالات التى تطلب استخدام اللغة الإنجليزية فى المعاملات المالية، والتجارية، والإدارية، وشركات الاستثمار والبنوك الأجنبية، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات وتقييم المقترحات الاستثمارية، واستخدام الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات لتطوير المعارف والمهارات المهنية المرتبطة بمجال التخصص .

وأضاف الدكتور علاء عبدالحفيظ عميد الكلية، أن الدراسة داخل برنامج اللغة الإنجليزية تقوم على أساس المحاضرات، والدروس العملية، ويشترط لتخرج الطالب أن يجتاز بنجاح المقررات الدراسية بلائحة الكلية وتشمل 52 مقررا موزعا على 8 فصول دراسية، مضيفاً أن التخصص يبدأ فى الفرقة الرابعة، حيث يمكن للطلاب أن يلتحقوا بإحدى الشعبتين ( شعبة المحاسبة – شعبة إدارة الأعمال)، ويتم التقديم لشعبة اللغة عبر مكتب التنسيق الداخلي، وتقبل الكلية الطلاب المتوافقين مع شروط القبول، والدراسة في البرنامج باللغة الإنجليزية فى جميع مقرراتها، مما يؤدى إلى تنمية مستوى اللغة عند الطلاب الملتحقين وفق مجموعة من المعايير التعليمية الخاصة بها.