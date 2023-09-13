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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الدواجن في الأسواق المصرية والمحلية اليوم الأربعاء

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن.. حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية والمحلية، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا في أرض المزرعة.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية والمحلية، وجدير بالذكر أن أسعار الدواجن قد ارتفعت الفترات السابقة، وهذا ببلوغ أسعار الأعلاف قمة الارتفاعات التي شسهدتها بعد ارتفاع أسعار الدولار والحروب والتصادمات العالمية التي شهدت الفترة السابقة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 61 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

 

أسعار الفراخ الساسو

بينما ثبتت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 99 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 111 جنيهًا.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 35 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15 جنيهًا عمر يوم.

 

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 29 جنيهًا عمر يوم بيور.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 55 جنيهًا، عمر 15 يوما.

 

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 42 جنيهًا، عمر يوم.

 

وسجل سعر البط المولار البغال 32 جنيهًا عمر يوم.

 

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 22 جنيهًا

 

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 70 جنيهًا.

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