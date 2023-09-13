الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

المصرية للاتصالات تمنح عملائها مكالمات مجانية للاطمئنان على ذويهم في ليبيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة مكالمات مجانية لعملاء المحمول للاطمئنان على ذويهم في ليبيا، وذلك بعد كارثة إعصار "دانيال" الذي ضرب العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق البلاد، ما أدى إلى مقتل نحو ألفي شخص وتدمير عدد كبير من المنازل والطرق،

وكشفت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة 15 دقيقة مجانية لعملائها، بمعدل 5 دقائق مجانية يومياً لمدة ثلاثة أيام وذلك بداية من اليوم الأربعاء 13 سبتمبر الساعة العاشرة صباحاً.

وتقدمت المصرية للاتصالات بخالص التعازي في ضحايا هذا الإعصار المدمر متمنية السلامة لأهالي ليبيا الشقيقة.

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