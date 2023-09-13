أسعار زيت الطعام.. شهدت أسعار زيت الطعام خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في جميع الأنواع، لدى تجار الجملة، عقب تسجيل تراجع ملحوظ في بعض الأنواع "الذرة الخام - الذرة المكرر - عباد الشمس"، بنحو 1000 جنيه، خلال تعاملات أمس.

وخيم الهدوء والثبات لدى المستهلك خلال التعاملات، إذ تراوح ما بين 62 إلى 125 جنيهًا، حسب نوع وزنة كل زجاجة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار زيت الطعام صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية والمحلية ولدى تجار الجملة، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

زيت الطعام

استقر سعر طن زيت الذرة الخام في السوق المحلية، عند 40,500 جنيه للطن.

سعر زيت الذرة المكرر

وثبت سعر زيت الذرة المكرر، عند 48,500 جنيه للطن.

سعر زيت صويا مكرر

وشهد سعر طن زيت الصويا المكرر، ثباتًا في قيمته، مسجلًا 46,200 جنيه للطن.

زيت عباد الشمس المكرر

وثبتت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، عند مستوى 47,500 جنيه للطن.

زيت الأولين

وثبت سعر زيت الأولين، مسجلًا 47,000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك

وبلغ سعر زيت عافية ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت كريستال ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت سلايت ذرة "750 مل" 50 جنيهًا، وسعر زيت حلوة "700 مل" 42 جنيهًا، وزيت قلية خليط "1" لتر 62 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 82 جنيهًا.

ويتم طرح زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وعلى بطاقات التموين بسعر 30 جنيهًا للعبوة وزن 800 جرام، ضمن العديد من السلع الغذائية الأخرى، بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.