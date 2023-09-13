أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في أسواق الصاغة المصرية.. عيار 18 بكام

أسعار الذهب.. شهدت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في أسواق الصاغة المصرية استقرارًا ملحوظاً، حيث إنه لم يطرأ أي تغيير على سعر المعدن الأصفر اليوم في مصر منذ 24 ساعة، واستقر المعدن الأصفر عند آخر تحديث سجله أمس.

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء استقرارًا في الصاغة عقب تصاعده الأخير الذي سجله أمس، واستقر سعر الذهب اليوم عيار 18 على آخر ارتفاع له بـ 9 جنيهات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الاربعاء، في أسواق الصاغة المصرية، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بشكل مستمر وبصورة لحظية لمتابعة أهم المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية، لاسيما أسعار المعدن الأصفر، كما يطلق عليه، وجاءت أسعاره، اليوم الاربعاء، على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في الأسواق المصرية

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في الصاغة أثناء التعاملات الصباحية ويسجل سعر الذهب اليوم عيار24 هذا السعر 2514 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في الصاغة أثناء التعاملات الصباحية ويسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 هذا السعر 2200 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في الصاغة أثناء التعاملات الصباحية ويسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 هذا السعر 1886 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في الصاغة

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في التعاملات الصباحية للصاغة، ويسجل سعر الجنيه الذهب الآن 17600 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

على الصعيد العالمي، سجَّل سعر الذهب اليوم بالدولار استقرارًا في بورصة الذهب العالمية ليسجل سعر الذهب اليوم بالدولار 1912 دولارًا.