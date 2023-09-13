أسعار العملات العربية والأوروبية صباح اليوم الاربعاء في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والاجنبية.. شهدت أسعار العملات العربية والاجنبية، خلال مستهل التداولات الصباحية في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، اليوم الاربعاء، استقرارًا، وبلغ سعر الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي حينه بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.43 جنيه للشراء و38.60 جنيه للبيع.

وبدورها في هذا السياق تواصل "بوابة الوفد الإلكترونية" نشر أسعار العملات العربية والأوروبية خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، بموجب ما أعلنته البنوك المصرية اليوم، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية والاوروبية اليوم الاربعاء

العملات

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك الإستثمار العربي نحو 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

ثبت الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في بنك المشرق مستوى 8.40 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي مستوى 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وبلغ الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي مقابل الجنيه

بلغ الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي، نحو 95.63 جنيه للشراء، و100.72 جنيه للبيع.

واستقر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني، عند مستوى 94.77 جنيه للشراء، و100.91 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك SAIB، مستوى 100.3 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري كالآتي:-

بلغ سعر الدولار نحو 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو نحو 33.03 جنيه للشراء و33.17 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.43 جنيه للشراء و38.60 جنيه للبيع.