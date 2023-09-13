نزوح أكثر من 40 ألف شخص من درنة و10 آلاف فى عداد المفقودين

قال رئيس الوفد الليبى لدى الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر تامر رمضان، إن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا من مدينة درنة، بسبب الفيضانات وأن ما يقرب من 10 آلاف فى عداد المفقودين.

وأكد رمضان وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حجم الكارثة يتجاوز قدرة الحكومة والهلال الأحمر، مضيفا أن خطتنا تتضمن توفير الخدمات الصحية الأساسية، لأن الكثير من المرافق الصحية دمرت بسبب العاصفة، وتعد مدينة درنة البالغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة، الأكثر تضررا مع اختفاء 25% من المدينة جراء هذه الكارثة.

وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اختفاء أحياء بأكملها فى درنة بعدما جرفت المياه سكانها بعد انهيار سدين قديمين، ما جعل الوضع خارجا عن السيطرة، يذكر أن أكثر من 2000 شخص لقوا مصرعهم وفقد الآلاف جراء العاصفة "دانيال" التي اجتاحت البلاد.