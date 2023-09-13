دانيال يحصد آلاف الأرواح في ليبيا

انهيار سدود وفيضانات تبتلع مدناً..

فيضانات تبتلع المدن وسدود تنهار واختفاء مناطق بالكامل بالإضافة إلى عدد الضحايا والمفقودين في تزايد مستمر، هذا هو الحال في ليبيا الشقيقة بعد ما زارها الموت بسبب إعصار دانيال، والذي تسبب في خسائر كارثية لا سيما في مدينة درنة الليبية.

حصيلة ضحايا إعصار دانيال في ليبيا

وأسفر إعصار دانيال عن وفاة أكثر من 5300 قتيل، وذلك حسب إعلان وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، مع وجود آلاف المفقودين جراء الكارثة، ولكن تزال عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين من قبل فرق إنقاذ محلية مستمرة.

وما أدى إلى تفاقم الكارثة وإطلاق سيول من المياه اجتاحت المدينة هو انهيار سدان يقعان جنوب مدينة درنة، والذي تسبب في جرف مبان كاملة، وحسب وسائل إعلام ليبية، فقد أصدرت السلطات الليبية قرار باعتبار جميع البلدات التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر الإعصار دانيال مناطق منكوبة، ووجهت كل الجهات العامة المختصة باتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية وتسخير كامل إمكاناتها لمواجهة ما لحق بالأملاك العامة والخاصة من أضرار.

ووفقًا لصحيفة نيويرك تايمز فإن ليبيا مُعرضة بشكل خاص لتغير المناخ وتأثيره على الظواهر الجوية المتطرفة، ويسهم ارتفاع درجات الحرارة في ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يزيد بدوره من خطر الفيضانات الساحلية، ووفقًا للأمم المتحدة، فإن المناطق الساحلية في البلاد مُعرضة لخطر متزايد.

عشرات الضحايا المصريين في ليبيا

منذ الإعلان عن الدمار الهائل الذي تسببت فيه العاصفة دانيال التي ضربت المدن الليبية، لم تتوقف الاستغاثات والنداءات من الأسر المصرية للاطمئنان على أبنائهم وذويهم الموجودين في ليبيا، والذين يصل أعدادهم إلى مئات الآلاف.

يأتي ذلك في الوقت الذي تختلف فيه البيانات حول عدد المصريين المصابين والمتوفين نتيجة العاصفة المدمرة، خاصة مع نشر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء الضحايا المصريين.

فقد أعلن وزير الداخلية الليبى عماد الطرابلسي وفاة 75 مصريًا جراء الفيضانات التي شهدتها ليبيا، موضحا أن الوزارة تلقت بلاغات تفيد بفقدان عائلات بأكملها خلال الفيضانات، بينما أعلنت إدارة أمن سواحل مدينة طبرق الليبية، وصول 145 جثمانًا من المصريين إلى مشرحة طبرق لتغسيلهم والبدء في إرسالهم لذويهم.

مساعدات دولية

وفيما يتفاقم القلق الدولي حيال الكارثة، قدّمت دول عدّة مساعدات عاجلة وأرسلت فرق إنقاذ لمساعدة الدولة التي تعاني من الحروب وتعصف بها ما وصفها مسؤول من الأمم المتحدة بـ"نكبة بأبعاد أسطورية".

وقررت مصر فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزودا بكافة المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى، لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للمقاتلين والمصابين.

ووجه السيسي القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية.

فيما خصصت الأمم المتحدة، 10 ملايين دولار لدعم الشعب الليبي في مواجهة الفيضانات بسبب الإعصار "دانيال"، وفقا للتليفزيون الصنيني.

وقررت الجزائر، إرسال مساعدات إنسـانية واستعجالية إلى ليبيا، مشيرة أنه تقرر إرسال المساعدات الإنسانية المهمة إلى ليبيا عن طريق جسر جوي مُكوّن من 8 طائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي.