الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاصفة دانيال.. حصيلة كارثية لضحايا الإعصار في ليبيا

الإعصار في لييبا
الإعصار في لييبا

عاصفة دانيال.. تعيش ليبيا أوضاعًا كارثية منذ الأحد الماضي عندما ضربت البلاد العاصفة دانيال والتي تسبب في خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث دُمر العديد من المدن والقرى في ليبيا بشكل كامل، وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

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الخارجية تتابع أوضاع المصريين في ليبيا في أعقاب الإعصار دانيال

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فى انتظار دانيال

كارثة الإعصار في لييبا 

وفي سياق ما حدث من كارثة في الجوار الليبي، هرعت العديد من دول العالم لتقديم يد العون، وكالعادة وجدنا مصر في الصفوف الأمامية للوقوف بجانب الأشقاء في ليبيا.

توجيهات رئاسية بتقديم الدعم للجوار الليبي

حيث وجه الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستى والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية وفقاً لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوى لنقل الدعم اللوجستى.

 ضحايا عاصفة دانيال في ليبيا

ووصل ضحايا عاصفة دانيال في ليبيا، والتي اجتاحت مدينة درنة الليبية  منذ يوم الأحد الماضي إلى 5300 قتيل، وفق آخر إحصائية صدرت عن وزارة الداخلية، ومن جانب آخر توقع وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 آلاف شخص.

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