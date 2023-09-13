مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يشارك في فعاليات أسبوع شباب الجامعات

شارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فعاليات أسبوع شباب الجامعات في نسخته الثالثة عشر المقامة في جامعة حلوان تحت شعار: «الجمهورية الجديدة .. حلم وطن»، بحضور 7000 طالب وطالبة من 44 جامعة مصرية، والذي أقيم لتشيجع الشباب على ممارسة الأنشطة الطلابية التفاعلية، وتكوين مواهبهم وقدراتهم.

وقد عقد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نقاشات تفاعلية مع شباب الجامعات حول أهم القضايا التي تشغل أذهانهم، وأجابوهم عن كافة تساؤلاتهم الدينية والحياتية، إضافة لنقاشاتهم وإجاباتهم على الأسئلة الدينية لأعضاء هيئة التدريس ومشرفي الأنشطة الطلابية المشاركين في الفعالية.

وكان من بين الموضوعات التي تحدث فيها أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مع الشباب حديثهم عن ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومفهوم الحرية الشخصية وأهم ضوابطها، وغير ذلك من الموضوعات.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عقَد آلاف اللقاءات في المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعي الأسري والمجتمعي ومواجهة العديد من المشكلات المجتمعية والأسرية، وحرصَ على الاستماع إلى الشباب وإجابة أسئلتهم واستفساراتهم من خلال منهج الأزهر الوسطي المستنير.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يستقبل القنصل السنغافوري في مصر

كان استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم الثلاثاء السيد كيني تان القنصل السنغافوري في مصر، وبرفقته السيد سيد محمد الجنيد مسؤول ملف الطلاب السنغافوريين في مصر.

وقد رافقهما خلال الزيارة الدكتور أسامة هاشم الحديدي- مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الذي أطلعهما على أقسام المركز ووحداته، وأهم جهوده في مجال تجديد الخطاب والفكر الديني بما يحفظ التراث ويواكب الواقع ومستجداته.

كما عرفهما بأهم أعمال المركز التأصيلية والبحثية، وبما يقدمه من خدمات مجتمعية عديدة في مجال الفتوى، والقضايا الفقهية المستحدثة، والأسرة والمجتمع من خلال وحدة لم الشمل، وبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، ووحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني، ووحدة الدعم النفسي، ومن خلال إصدارات علمية وتثقيفية مختلفة.

إضافة إلى جهود المركز العالمية باللغات المختلفة، ومخاطبته جمهور المسلمين حول العالم بما يحفظ الهوية الإسلامية الوسطية، ويدعم التعايش، والاندماج الإيجابي.

وقد عبر القنصل السنغافوري في مصر عن سعادته البالغة بهذه الجهود المهمة والمؤثرة، وأشاد بدور الأزهر الشريف المستنير في نشر السلام العالمي، وتقديم الإسلام في صورته الصحيحة المستنيرة.



