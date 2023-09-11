الإيسيسكو تشارك في افتتاح اجتماعات الدورة 45 للجنة التراث العالمي بالسعودية

شارك الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووفد من المنظمة، في الحفل الافتتاحي لاجتماعات الدورة الـ45 الموسعة للجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بصفتها الرئيس الحالي للجنة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر 2023 في العاصمة الرياض.

وقد افتتح الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، دورة لجنة التراث العالمي، وأكد في كلمته بهذه المناسبة على إيمان المملكة العربية السعودية بأهمية التراث بوصفه كنزا حضاريا وإرثا إنسانيا ومعرفيا، مشيرا إلى أن المملكة تستضيف هذه الدورة الموسعة، في ظل دعم غير محدود تحظى به القطاعات الثقافية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

واحتضن "قصر المربع التاريخي"، وسط الرياض وقائع حفل الافتتاح الذي نظمته وزارة الثقافة السعودية، بحضور السيدة أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، وممثلين عن المنظمات الدولية المعنية بالتراث، ورؤساء الوفود المشاركة ونخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين الدوليين والإقليميين والمحليين في مجال التراث والثقافة.

وستدرس اللجنة خلال دورتها الحالية مقترحات إدراج 50 موقعا جديدا إلى قائمة التراث العالمي، منها 37 موقعا ثقافيا، و12 موقعا طبيعيا، إلى جانب مناقشة تعديلات على بعض المواقع التراثية.

وخلال المشاركة في اجتماعات اللجنة، سيعمل وفد الإيسيسكو الذي يضم الدكتور محمد زين العابدين، رئيس قطاع الثقافة والاتصال، والسيد نامي صالحي، المشرف على مركز التراث في العالم الإسلامي، على تقديم المساعدة الفنية والتقنية لوفود الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، والتي تقدمت بملفات لتسجيل مواقع تاريخية أو عناصر ثقافية على قوائم التراث العالمي.

وتأتي مشاركة الإيسيسكو في اجتماعات لجنة التراث العالمي، في إطار جهودها الحثيثة بمجال حفظ وصون وتثمين التراث في العالم الإسلامي، حيث قامت المنظمة بتسجيل ما يزيد على 430 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لفائدة الأطر والعاملين في مجال التراث. كما نظمت الإيسيسكو مجموعة من المؤتمرات والندوات الدولية لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستعادتها.