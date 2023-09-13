يسأل الكثير من الناس عن هل هناك ملك يوقظني لصلاة الفجر؟ فأجاب الشيخ الالباني رحمه الله وقال لم يرد حديث صريح يؤكّد وجود ملائكة تختص بالإيقاظ لصلاة الفجر؛ لكن ثبت فيما أخرجه مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون).

و﻿يدل الحديث على أنّ من مهام الملائكة أن تُبلغ الله-عز وجل- وهو سبحانه أعلم بحال عباده، أنّهم محافظون على أهم العبادات وهي الصلاة [١] ، ولا نعلم هل هذه الملائكة لها قُدرة على إيقاظنا أم لا؟، لكن الأكيد أن هناك أموراً كثيرة تُعين العبد على الاستيقاظ لصلاة الفجر؛ منها ما يأتي:

استحضار فضل صلاة الفجر، حيث إنّ من يصليها فهو في ذمة الله وحفظه

النوم على طهارة، والمحافظة على الأذكار، كله مما يحفظك من وسوسة الشيطان.

ترك السهر والنوم باكراً، حتى تُدرك الصلاة مع ركعتين قبلها كقيام ليل، وتكون نشيطاً، بجسد مرتاح.

الأخذ بالاسباب مثل ضبط المنبه.

التوكل على الله- عز وجل-، وصدق النية.

العزم على الاستيقاظ، والإكثار من الدعاء.

تذكّر أنّ وقتها وقت استجابة الدعاء والمغفرة

حيث ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (يَنْزِلُ اللَّهُ إلى السَّماءِ الدُّنْيا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الأوَّلُ، فيَقولُ: أنا المَلِكُ، أنا المَلِكُ، مَن ذا الذي يَدْعُونِي فأسْتَجِيبَ له، مَن ذا الذي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن ذا الذي يَسْتَغْفِرُنِي فأغْفِرَ له، فلا يَزالُ كَذلكَ حتَّى يُضِيءَ الفَجْرُ)، أخرجه مسلم، فإذا علمنا هذا كنا ممّن قال الله -تعالى- عنهم: (تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ) "السجدة :16".