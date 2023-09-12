منتخب إنجلترا يسقط أسكتلندا بثلاثية رائعة ودياً

حقق منتخب إنجلترا فوزاً عريضاً على مضيفه الأسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم.

قدم منتخب إنجلترا عرضاً رائعاً وسيطر تماماً على مجريت اللعب أمام منافسه الذي أجبر على التراجع للدفاع منذ الدقيقة الأولى.

ترجم فيل فودين السيطرة الإنجليزية على اللقاء بتسجيل أول الأهداف في الدقيقة 32 قبل أن يضعف جود بلينجهام النتيجة ويضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 35 لتنتهي احداث الشوط الأول بنتيجة 2-0.

تحسن أداء منتخب اسكتلندا في الشوط الثاني الذي أصبح أكثر ندية مع أفضلية للمنتخب الإنجليزي.

وقلص منتخب سكتلندا النتيجة بتسجيل الهدف الأول بعدما وضع هاري ماجواير الكرة في مرماه.

وفي الدقيقة 81 نجح هاري كين في تسجيل الهدف الثالث ليحسم نتيجة المباراة لصالح إنجلترا.