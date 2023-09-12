تشكيل إنجلترا لمواجهة منتخب إسكتلندا الودية

أعلن المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل منتخب بلاده الذي سيخوض مواجهة إسكتلندا مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد هامبدن بارك، في أول المباريات الودية استعدادًا لتصفيات أمم أوروبا 2024.

تشكيل إنجلترا لمواجهة منتخب إسكتلندا:

وجاء بيلينجهام على رأس تشكيل منتخب إنجلترا الذي سيخوض مواجهة إسكتلندا الليلة، ومعه ماركوس راشفورد وهاري كين في الجانب الهجومي، بينما يتواجد ساكا على مقاعد البدلاء، وجاء التشكيل بطريقة لعب 4-3-3، والمكون من:-

أرون رامسيديل في حراسة المرمى، كايل والكر وكيران تريبيه ومارك جويهي ولويس دونك، وديكلان رايس وفيل فودين وكالفين فيليبيس، وهاري كين وماركوس راشفورد وجود بيلينجهام في خط الهجوم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب إنجلترا في مواجهة إسكتلندا كل من بين شايلويل وسام جونستون وجوردان هندرسون وهاري ماجواير وتوموري وبوكايو ساكا وإيزي وكولويل وجيمس ماديسون وكلاجر وبيكفورد وكالوم ويلسون ونيكيتاه.

لقاء إنجلترا لمواجهة إسكتلندا هو المواجهة الأخيرة في فترة التوقف الدولي الحالية، ويفتتح الفترة المقبلة بلقاء أمام أستراليا يوم 13 أكتوبر المقبل.