كإجراء احترازي... سكاي مالي تلغي رحلاتها من وإلى غاو وتمبكتو

ألغت شركة الطيران سكاي مالي رحلاتها من وإلى جاو وتمبكتو لهذا الأسبوع.

ونظراً للتحذير الأمني ​​الذي صدر هذا الصباح في مطار تمبكتو، كان لا بد من إلغاء الرحلات الجوية من وإلى تمبكتو.



تسعى سكاي مالي جاهدة لتقييم الظروف الأمنية المتطورة في المطارات التي تخدمها الشركة بشكل يومي.

وكإجراء احترازي، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى غاو وتمبكتو المقررة هذا الأسبوع.

سيتم الإعلان عن موعد استئناف الرحلات في أقرب وقت ممكن، ولكن حتى ذلك الحين، سيتم الاتصال بالمسافرين الذين حجزوا بالفعل تذكرة للرحلات المستقبلية لتأجيل رحلتهم أو استرداد تذكرتهم.

تود سكاي مالي أن تذكر بأن راحة وسلامة ركابها تظل أولويتها.

