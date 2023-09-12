أحمد موسى يرد على مهاجميه بسبب النقاب.. من يسبوني اتباع القطيع (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تعرض لسباب وشتائم عديدة من خلال لجان إلكترونية، وهجوم كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه عن النقاب في مصر، لافتا إلى أن هناك مئات من الحسابات التي وصفها بـ "القطيع" قامت بسبه وشتمه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الدولة المصرية تسير بنظام ولن يستطيع أحد أن يعود للمهزلة التي كانت من قبل

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: " بسبب كلمتين تحدثت من خلالهم عن النقاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وجدت الكثير من الشتائم من قطيع، لافتا إلى أن الدولة المصرية تسير بنظام ولن يستطيع أحد أن يعود للمهزلة التي كانت من قبل مرة أخرى.

وتابع أحمد موسى: "كوكبة من القطيع شتموني جامد، عشان بس اتكلمت على النقاب، أنا قولتلهم كلمة واحدة بس هو النقاب فرض؟، محدش عرف يرد عليا، وكله عمال يشتم بس قطيع بيشتموا على السوشيال ميديا فيا".