عالم: الآثار البشعة للتغيرات المناخية لم تحدث بعد (فيديو)

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد بمعمل المناخ الزراعي، إن التغير المناخي كارثة تهدد العالم، مشيرًا إلى أن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة بإننا خرجنا من الاحتباس الحراري لمرحلة الغليان يعتبر خطير للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدول العظمى والتي تسببت في كوارث مناخية لا تستجيب للنداءات المتكررة بالعسي إلى خفض درجة حرارة الكوكب من خلال تخفيض الصناعات التقليدية.

آثار بشعة

ولفت إلى أن العالم في بداية التداعيات ولم يرَ الآثار البشعة لتغير المناخ بعد، مشيرًا إلى تخفيف الدول الكبرى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بات ضرورة ملحة للغاية، مردفًا: “لا مفر للعالم إلا للعودة للحد من التداعيات، لأنها أصبحت قضية وجودية”.

ولفت إلى أنه من ضمن إنجازات الدولة المصرية، التوصل لقرار صندوق الأضرار والخسائر، منوهًا أن دولة مثل ليبيا تعاني من أضرار ضخمة، جراء العاصفة دانيال، فمدينة اختفت من على سطح الأرض نتيجة التغيرات، كأن لم تكن، وحجم الوفيات والقتلى نتيجة الإعصار هائل.