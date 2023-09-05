الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصومال والإمارات يبحثان تعزيز التعاون في المجال البيئي ومواجهة التغير المناخي

خديجة محمد المحزومي
خديجة محمد المحزومي

بحثت وزيرة البيئة والتغيير المناخي الصومالية خديجة محمد المحزومي، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجال البيئي ومواجهة التغير المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر (كوب 28).

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رئيس الصومال يُشيد بقوات الجيش في مُكافحة حركة الشباب

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القومي للحوكمة يعقد اللقاء الثالث للأطفال الأفارقة من الصومال المقيمين بمصر

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن اللقاء جاء على هامش قمة المناخ الإفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي تهدف إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الصعيد الإفريقي والعالمي، كما تبحث القمة الالتزامات والتعهدات والنتائج ذات الصلة بالمناخ والتحديات القائمة والجهود التي تبذلها الدول في هذا الصدد.

وتوفر قمة المناخ في أفريقيا فرصة لقادة الدول الإفريقية لإصدار "إعلان نيروبي" للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها.

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الجريدة الورقية