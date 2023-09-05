الصومال والإمارات يبحثان تعزيز التعاون في المجال البيئي ومواجهة التغير المناخي

بحثت وزيرة البيئة والتغيير المناخي الصومالية خديجة محمد المحزومي، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد المهيري، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجال البيئي ومواجهة التغير المناخي واستعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر (كوب 28).

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن اللقاء جاء على هامش قمة المناخ الإفريقية بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي تهدف إلى معالجة التعرض المتزايد لتغير المناخ والتكاليف المرتبطة به على الصعيد الإفريقي والعالمي، كما تبحث القمة الالتزامات والتعهدات والنتائج ذات الصلة بالمناخ والتحديات القائمة والجهود التي تبذلها الدول في هذا الصدد.

وتوفر قمة المناخ في أفريقيا فرصة لقادة الدول الإفريقية لإصدار "إعلان نيروبي" للقادة الأفارقة بشأن النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ، ودعوة للعمل للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والشركاء الداعمين لدعم تنفيذها.