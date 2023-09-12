يد الزهور يتفوق على الأولمبي بدوري المحترفين لكرة اليد

تفوق منذ قليل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزهور على الأولمبي بنتيجة 20/21 في المباراة التي أقيمت على ملعب الفريق السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى بدوري المحترفين لكرة اليد.



بهذه النتيجة حقق الزهور فوزه الثالث على التوالي في الدوري منذ بداية الموسم، بقيادة الكابتن هشام قدرى، المدير الفني للفريق.

نتائج فريق الزهور في الجولات الأربع:

الخسارة من الأهلي في الجولة الأولى 18/30

الفوز على العبور في الجولة الثانية 26/36



الفوز على الشمس في الجولة الثالثة 25/28



الفوز على الأولمبي في الجولة الرابعة 20/21



يتكون قائمة فريق نادي الزهور من 20 لاعبًا هم



هاني هشام محمد أمين رقم 1, مصطفى مطيع فخر الدين رقم99, محمد صبحي أحمد محمد رقم 23, شادي سامي محمود رقم 8, إسلام طارق محمد رقم7,ممدوح طه الحسيني رقم3, هاني سليمان سالم رقم98, عمر محمد توفيق الكردي رقم 8,محمد عبدالغني محمد رقم 56, سيف الدين أحمد نصر رقم 4,محمود عاصم محمود حماد رقم 11, عمار ياسر سيد محمود رقم 9,أحمد عبدالمغني محمد رقم96,جمال عبدالناصر حسن رقم55,يوسف هشام حسين أحمد رقم 17،محمد أحمد عوض رقم90, إسلام مسعد أمين رقم 10,محمد علاء الدين عبدالخالق رقم97,محمد جمعة محمد زيدان رقم30, محمد طارق محمد السعيد رقم 25.



ويتكون الجهاز الفني لرجال يد الزهور من هشام قدري محمد، رئيس الجهاز، إبراهيم عيد إبراهيم، مدرب، أحمد محمد علي عيسى، مدرب مساعد، كيرلس ظريف جرجس طبيب الفريق، مازن سمير محمد مدرب حراس، محمد حسن حلمي محمد، مدرب أحمال، محمد محيي زيادة، محلل أداء.