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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خاص.. إنفراجة في أزمة الزمالك واتحاد اليد

يد الزمالك
يد الزمالك

كشف حمادة عبد الباري، المدير الإداري لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، أخر تطورات أزمة القلعة البيضاء مع اتحاد كرة اليد، بشأن قيد لاعبي الفارس الأبيض.

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وأكد عبد الباري في تصريحات خاصة لـ جريدة "الوفد" عن أن الزمالك تسلم 15 كارنية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث جاءت كالتالي: 5 كارنيهات للفريق الأول، و5 لفريق 2004، ومثلهم 2006.

وأشار عبد الباري إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تقديم الزمالك شيك بقيمة 4 مليون جنيه، من أجل حل الأزمة بشكل نهائي.

وشدد على أن هاني العتال قام بسداد 2 مليون جنيه لاتحاد الكرة من أجل السماح لبعض اللاعبين بالحصول على الكارنيهات لخوض المنافسات المقبلة.

وكان الزمالك قد سدد 2 مليون جنيه الأسبوع الماضي للاتحاد المصري لكرة اليد، وذلك للسماح بقيد لاعبيه للعب الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن الزمالك يعاني من أزمة في قيد لاعبيه مع اتحاد اليد، بعدما طالب الأخير الفارس الأبيض بضرورة سداد مديونيته للسماح للاعبيه بخوض المنافسات المقبلة.

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