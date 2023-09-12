رياض بودبوز يواصل مشواره في دوري يلو السعودي

انتقل اللاعب الجزائري رياض بودبوز لاعب النادي الأهلي السعودي السابق لفريق نادي احد، في الميركاتو الصيفي 2023، اليوم الثلاثاء، لدعم صفوف الفريق في منافسات دوري يلو الدرجة الأولي السعودي في الموسم الجديد 2023 – 2024.

رياض بودبوز ينتقل لنادي أحد

أعلن نادي أحد السعودي، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع اللاعب الجزائري رياض بودبوز نجم النادي الأهلي السابق، والذي رحل عن صفوف الراقي بعد التعاقد مع 8 لاعبين أجانب جدد لدعم صفوف الفريق بعد العودة لدوري المحترفين.

تعاقد نادي أحد مع رياض بودبوز لمدة موسمين، وينتهي تعاقد اللاعب الجزائري مع الفريق المنافس في دوري يلو بنهاية يونيو من عام 2025، ليواصل اللاعب مسيرته في دوري الدرة الاولى السعودي "دوري يلو" بعدما قاد النادي الاهلي في الموسم الماضي، ونجح في الفوز بلقب الدوري وعودة الراقي لمكانه الطبيعي بين المحترفين.

أول مباراة لـ رياض بودبوز مع نادي أحد

انتقل رياض بودبوز صاحب الـ 33 عام لنادي أحد الذي يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد عقب تلقي 3 خسائر، ومن المقرر ان تكون اولى مباريات النجم الجزائري مع أحد ضد نادي البكيرية المقبلة ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة دوري يلو، والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

نشر نادي أحد من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : "صانع الأفراح أحدي في المدينة المنورة"، والتي كانت على فيديو لأهداف ولقطات اللاعب بقميص النادي الاهلي.