بعد تدميرها درنة في ليبيا.. موعد انتهاء العاصفة دانيال في مصر

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن موعد انتهاء العاصفة دانيال في المنطقة وخاصة في مصر، ومدى تأثيرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شهد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث انخفضت درجة الحرارة لـ6 درجة مرة واحدة، وذلك بسبب المنخفض الجوي الذي سببته العاصفة دانيال.

لا يوجد أضرار خطيرة من العاصفة دانيال

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه لا يوجد أضرار خطيرة من العاصفة دانيال، كما أن السواحل الشمالية شهدت سقوط أمطار متوسطة لم تؤثر على حركة المرور، بالإضافة إلى سقوط أمطار على بعض المناطق الداخلية في محافظات «المنوفية، البحيرة، القليوبية.

وتابعت: سوف تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة غدا الأربعاء على السواحل الشمالية، ومحافظات «الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، القاهرة الكبرى، شمال البلاد»، بالإضافة إلى تلاشي الأتربة والرمال المثارة، مع وجود سرعة لنشاط الرياح تصل إلى 35 كم/ ساعة تلطف من حرارة الجو.

موعد انتهاء المنخفض الجوي

وأوضحت منار غانم، أن يوم الخميس المقبل سوف يشهد انتهاء المنخفض الجوي، وبالتالي تنتهي العاصفة دانيال دون وجود أي تأثير سلبي على المحافظات التي ضربتها العاصفة.

وأشارت منار إلى أن بقايا العاصفة دانيال بدأت تؤثر على مصر منذ الأمس ولكن بدرجة أقل مما كانت في ليبيا، كما أن الرائحة الكريهة المنتشرة بالجو لا علاقة لها بالعاصفة دانيال.

الوضع كارثى ومأساوى فى درنة بسبب العاصفة دانيال

قال محيى الدين رمضان، مدير الإعلام للمركز الوطنى للأرصاد الوطنية الليبية، إن السيول فى درنة جرفت الكثير من المنازل بما فيها من سكان، كما تسببت العاصفة دانيال فى انهيار بعض السدود والوضع فى درنة كارثى ومأساوى، مشيرًا إلى أن ضحايا العاصفة «دانيال» وصلوا إلى أكثر من ألفى شخص وأكثر من 5 آلاف مفقود.

أضاف رمضان خلال حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن العاصفة التى شهدتها مناطق شرق ليبيا كشف عن ضعف البنية التحتية للبلاد، حيث أدت إلى غرق الشوارع الرئيسية ومنازل المواطنين والطرق السريعة، موضحًا أن الوضع سيئ للغاية، وأن البنية تعانى من نقص حاد فى الإمكانات.